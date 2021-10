Frykt for kaos med Italias vaksinepass

Krav om vaksinepass på alle arbeidsplasser i Italia innføres fra fredag, men et mindretall av italienerne er imot et slikt tiltak og demonstrerte lørdag.

NTB

Det er frykt for kaos og opptøyer når Italia fra fredag krever vaksinepass av alle ansatte for å slippe inn på arbeidsplassen.

Over 85 prosent av italienerne over tolv år har tatt minst en dose coronavaksine, og får dermed et gyldig vaksinepass.

Men fortsatt er det rundt 2,5 millioner av totalt 23 millioner sysselsatte i både offentlig og privat sektor som ikke er vaksinert, og som derfor risikerer å bli nektet adgang til arbeidsplassen sin.

Uvaksinerte kan fortsatt få vaksinepass dersom de har hatt covid-19 eller tester negativt, men de må da teste seg annenhver dag for egen bekostning.