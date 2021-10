Nynazist ble begravet på gammel jødisk grav

NTB

Den tyske protestantiske kirken beklager at en nynazist og holocaustfornekter ble begravet på den gamle graven til en jødiskfødt vitenskapsmann.

– Begravelsen av holocaustfornekteren på graven til Max Friedländer var en fryktelig feil og sjokkerende når man tar vår historie i betraktning, sier den lokale biskopen i Potsdam, Christian Stäblein.

Mannen ble begravet fredag på kirkegården i Stahnsdorf utenfor Berlin på gravstedet til musikologen Friedländer, som var protestant, men født jødisk, og som døde i 1934.

Den lokale kirkevergen forklarer at de ikke avviste forespørselen om gravsted ut fra tankegangen at man har rett til å velge gravsted, men innrømmer at innvilgelsen var en feil.

– Høyreekstremister har med fullt overlegg valgt en jødisk grav for å forstyrre freden til de døde, sier Berlins antisemittismekommissær Samuel Salzborn og ber om at mannen begraves et annet sted.

Politiet var til stede under begravelsen der flere titall tilhengere av nynazisten og holocaustfornekteren deltok, og en mann som hører til den nynazistiske organisasjonen Reichsbürger, ble pågrepet.