Pamela på vei full fart mot Mexico

Et satellittfoto viser den tropiske stormen Pamela, som beveger seg mot Mexicos vestkyst.

NTB

Den tropiske stormen Pamela bygger seg opp til orkan og er ventet å treffe Mexicos vestkyst i løpet av onsdagen. Innbyggerne advares om flom og jordskred.

Den tropiske stormen Pamela bygget seg opp igjen til orkan like før den traff kysten drøyt seks mil nord for Mazatlán onsdag med en fart på 33,3 meter i sekundet. USAs nasjonale orkansenter varsler at uværet vil svekke seg raskt på vei innover land.

Ekstremværet vil kunne føre til betydelig fare for flom og jordskred i de mexicanske delstatene Sinaloa, Durango og Baja California, advarer meteorologene.

Innbyggerne advares også mot blant annet store og ødeleggende bølger langs kysten.

På grunn av sin beliggenhet rammes Mexico ofte av tropiske stormer og orkaner, både fra Stillehavet og Atlanterhavet. De siste månedene har flere deler av landet blitt rammet av orkaner, og minst tolv personer har mistet livet.