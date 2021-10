Boston-bomberens dødsstraff opp for høyesterett

Dzjokhar Tsarnajev avbildet etter at han ble pågrepet for bombeangrepet mot Boston Marathon i 2013. Foto: FBI via AP / NTB

NTB

President Joe Bidens motstand mot dødsstraff blir lagt til side når hans justisdepartement onsdag argumenterer for dødsstraff for Boston Marathon-bombene.

Justisdepartementet vil be høyesterett om å dømme Dzjokhar Tsarnajev til døden for angrepet i 2013, som tok livet av tre mennesker og skadet 264 andre.

Tsarnajev, som var 19 år da han og hans eldre bror Tamerlan Tsarnajev detonerte to hjemmelagde bomber nær målstreken til maratonløpet, ble opprinnelig dømt til døden, men straffen ble omgjort i en ankedomstol.

Justisdepartementet, som da var ledet av Donald Trumps justisminister Bill Barr, anket kjennelsen til høyesterett i oktober i fjor.

Til tross for at Joe Biden, som er en uttalt motstander av dødsstraff, nå har tatt over som president, har ikke justisdepartementet varslet at de vil endre sitt ståsted i saken.

Ankedomstolen som omgjorde dødsstraffen, viste til at jurymedlemmene ikke hadde blitt tilstrekkelig utspurt om de var påvirket av den omfattende mediedekningen av saken. De ble heller ikke godt nok informert om at Dzjokhar Tsarnajev var kraftig påvirket av sin eldre bror.

Justisdepartementet har argumentert med at bevisene i saken viser at også den yngre broren viste vilje til å gjennomføre angrepet, og at han i ettertid var stolt av det.

Etter onsdagens rettsmøte, er det ventet at høyesterett vil komme til en avgjørelse innen juni neste år.

Tamerlan Tsarnajev døde under pågripelsen i 2013.