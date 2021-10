Hjort gikk med dekk rundt halsen i to år

Denne wapiti-hjorten i Colorado har i to år gått rundt med et bildekk rundt halsen. Nå har den endelig fått av dekket.

NTB

Et hjortedyr i USA som gikk i minst to år med et bildekk rundt halsen, har omsider fått hjelp.