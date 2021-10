Høyreekstremister omfavner kryptovaluta

NTB

Høyreekstreme nettsteder er fylt av hatske utfall mot muslimer, jøder, svarte, homofile og kvinner. Det gir rause bidrag i form av kryptovaluta, også i Norden.

Amerikanske Daily Stormer er et av nettstedene som leses flittig av nynazister og andre høyreekstremister.

Nettstedets grunnlegger Andrew Anglin har siden januar 2017 fått bidrag i form av bitcoin, som med dagens vekslingskurs er verdt minst 40 millioner kroner.

Anglin er bare en av flere eksempler på høyreekstreme provokatører som mottar rause bidrag. Vanlige banker vil ikke ha noe med aktører som Daily Stormer å gjøre, og overføringer blir derfor gjort i kryptovaluta.

Det viser APs gjennomgang av rettsdokumenter, Telegram-kanaler og data fra analysefirmaet Chainanalysis.

Dømt til å betale

Anglin er dømt til å betale over 150 millioner kroner i erstatning til personer han og Daily Stormer har hetset og truet i USA, blant dem en jødisk eiendomsmegler i Montana, den muslimske komikeren Dean Obeidallah og den svarte studentlederen Taylor Dumpson. Ingen vet imidlertid hvor Anglin skjuler seg.

En rekke adresser er gjennomsøkt, men uten hell. Under valget i 2016 avga han stemme i Russland, rett etter oppholdt han seg ifølge passet i Kambodsja. Siden har det ikke vært spor etter ham. Han har tilsynelatende verken bankkonto eller eiendom i USA, og bitcoin-formuen er inntil videre utenfor rekkevidde.

– Vi kunne saksøke terroristorganisasjonen Ku Klux Klan og lyktes i stor grad med å knuse dem, men det er mye vanskeligere å gjøre det samme i dag, sier advokaten Beth Littrell.

Hun er tilknyttet Southern Poverty Law Center, som bistår et av Anglins ofre i forsøkene på å få utbetalt erstatning.

Nok penger

Anglin selv, som i april 2020 publiserte artikkelen «Retard’s Guide to Using Bitcoin», hevder å ha finansiert Daily Stormer utelukkende med kryptovaluta de siste fire årene.

Banker, kredittkortselskap og betalingstjenesten PayPal har stengt ham ute, så mye tyder på at dette stemmer.

– Jeg har nå nok penger til å betale for dette nettstedet i uoverskuelig framtid, skrøt han i desember i fjor.

Anglins tidligere advokat Marc Randazza mener hans klient er utsatt for politisk sensur og at det var amerikanske myndigheter som tvang ham til å gå over til kryptovaluta.

– Dette var mer nazilignende enn det Andrew Anglin noensinne kan håpe på å bli. Man kan ikke skape et svart marked for deretter å bli overrasket over at det eksisterer et svart marked, sier han.

Ideologiske motiver

Selv om Anglin tilsynelatende ble tvunget til å benytte bitcoin, er det også ideologiske og politiske motiver som ligger bak mange høyreekstremisters forkjærlighet for kryptovaluta.

Bitcoin så dagens lys i kjølvannet av finanskrisen i 2008, da tilliten til det internasjonale finanssystemet var på et bunnivå. Med kryptovaluta kunne man omgå bankene.

– Vi vet alle at jødene og deres håndlangere kontrollerer det globale finanssystemet. Når man blir grepet i å ha feil mening, stenger de deg ute fra systemet og gjør livet ditt svært vanskelig. Kryptovaluta er et alternativ til dette systemet, heter det i en guide publisert av en amerikansk rasistgruppe på meldingstjenesten Telegram.

En av de amerikanske høyreekstremistenes ideologiske ledestjerner Richard Spencer omtaler bitcoin som «alt-right-bevegelsens valuta», et syn mange av hans likesinnede deler.

Store verdier

Data fra et utvalg av tolv nettsteder på ytre høyre fløy i USA, innhentet av Chainanalysis, viser at de mellom januar 2017 og april i år mottok bitcoin-bidrag til en verdi av over 75 millioner kroner med dagens kurs.

Vekslingskursen på bitcoin svinger imidlertid kraftig, og for noen måneder siden var verdien enda større. At de høyreekstreme og rasistiske aktivistene sitter på store verdier, hersker det likevel ingen tvil om.

– Disse folkene har virkelige verdier. Folk med tilgang på hundretusenvis av dollar kan gjøre skikkelig skade, sier John Bambenek, en ekspert på kryptovaluta som har overvåket overføringer til slike miljøer siden 2017.

Den nordiske motstandsbevegelsen

Andrew «Weev» Auernheimer, som er webmaster for Daily Stormer, har alene bitcoin til en verdi av rundt 19 millioner kroner.

Den nordiske motstandsbevegelsen, den skandinaviske nynazistgruppen som er forbudt i Finland, har også mottatt rause bidrag i form av bitcoin, ifølge Chainanalysis.

Det samme har det amerikanske forlaget Counter-Currents som utgir rasistisk litteratur og Génération Identitaire, som nylig ble forbudt i Frankrike.

Sosiale medieplattformer som Gab og Bitchute, som omfavnes av høyreekstremister, mottok rause bitcoin-bidrag i tiden rett før og etter at Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar i år.

Ber om monero

Mens mange av kryptovalutaene er omgitt av hemmelighet, ble bitcoin i sin tid bygd for full åpenhet. Alle transaksjoner er offentlig tilgjengelige, noe som gjør det mulig for aktører som Chainanalysis å overvåke. Enkeltpersoner kan rett nok skjule identiteten sin, men ikke transaksjonene.

Anglin ønsker ikke slik åpenhet og ber nå givere i stedet om å benytte kryptovalutaen monero. I februar publiserte han en guide til hvordan dette skulle gjøres, også myntet på støttespillere utenfor USAs grenser.

– Monero er skikkelig enkelt. Og aller viktigst, det er trygt, skrev Anglin. Andre aktivister på ytre høyre fløy er enige.

Nordfront

Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og Counter-Currents vil også ha monero, og DNM har oppfordret sine tilhengere til å utvinne monero for seg.

Martin Saxlind, som er redaktør i DNMs magasin Nordfront, vil ikke svare på spørsmål om dette.

– Tror dere virkelig at dere har noe med hvordan vi håndterer egen økonomi, skriver han i en epost til AP.

– Svenske banker misbruker sin kontroll over økonomien og nekter av politiske årsaker oss og andre bankkonto. Det er derfor vi benytter kryptovaluta. Dere burde i stedet granske de korrupte bankene, skriver han.

Den australske nynazisten Thomas Sewell, som for tiden er under etterforskning, ber om monero-bidrag for å betale sine forsvarere.

Jaz Searby, som ledet den australske avdelingen til Proud Boys, vil bare ha denne kryptovalutaen og lover å benytte bidrag for «å spre budskapet til en generasjon av unge, ariske menn, som føler seg alene og som ikke forstår hvilke krefter som motarbeider oss».

Begge veier

Global Minority Initiative, som bistår fengslede høyrenasjonalister i USA, ber også om monero, og den antisemittiske gruppen Democratie Participative, som ble forbudt i Frankrike i 2018, advarer sine tilhengere mot å bruke andre kryptovalutaer enn denne.

– Takket være støtten fra dere, kan vi fortsatt forhindre at jøder og deres allierte får en god natts søvn, skriver gruppen.

Chainanalysis' gjennomgang viser at bidragene går begge veier over Atlanterhavet og at de som bidrar økonomisk til høyreekstremister ofte støtter en rekke ulike grupper og nettsted.

Daily Stormers bidragsytere har også overført kryptovaluta til minst 32 andre høyreekstreme grupper i fem land.

Blant dem som har mottatt støtte fra givere i USA, er Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).