FN: 10.000 haitiere sendt hjem siste måned

En mann rengjør noen bøtter med vann som renner langs en søppelfylt gate i bydelen Portail i hovedstaden Port-au-Prince i Haiti tidligere denne måneden. Foto: Joseph Odelyn / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 10.000 migranter fra Haiti er blitt sendt hjem til landet på under en måned, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).