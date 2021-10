Minst to døde da fly styrtet i boligområde i California

Brannmannskaper på stedet der flyet styrtet mandag. Foto: Gregory Bull / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Minst to omkom da et småfly styrtet i et boligområde i Santee i Sør-California. Flere personer ble skadd, og to hus og flere biler ble ødelagt.