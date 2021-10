Eswatini setter inn hæren på skolene

NTB

Elever i Eswatini har protestert i ukevis og krever politiske reformer. Nå har myndighetene utplassert soldater ved skolene.

Både soldater og politi har blitt utplassert et ukjent antall skoler etter demokratidemonstrasjoner der elever ved rundt 40 skoler deltok mandag, sier prodemokratiske grupper. De mener hæren har blitt satt inn for å skremme dem.

Elever på både grunnskole og videregående i Afrikas siste absolutte monarki, tidligere kjent som Swaziland, har boikottet undervisning og gjennomført rolige protester den siste måneden.

De krever hovedsakelig løslatelse av to lovgivere som ble arrestert under demonstrasjoner for demokrati tidligere i år. De krever også bedre læringsforhold og gratis utdanning.

En talsperson fra hæren sier soldatene ikke er fiender av folket, men er utplassert for å bevare ro.