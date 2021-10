Tusenvis av innbyggere på La Palma bedt om å holde seg innendørs

Vulkanen på La Palma spyr ut lava. Lørdag strømmet store deler lava nedover bakkene mot en industrisone. Les mer Lukk

NTB

Opptil 3.000 innbyggere på øya La Palma er beordret til å holde seg innendørs etter at lava fra vulkanen ødela et sementverk, som gir frykt for giftige gasser.