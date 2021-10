Var Kim Jong-uns høyre hånd: – Jeg har personlig beordret drap

I 30 år jobbet Kim Kuk-song tett med Kim-familien i Nord-Korea. I 2014 flyktet han fra landet, og nå velger han å fortelle om livet som Kims spion.

Det tok BBC flere uker å overbevise nordkoreanske Kim Kuk-song å stille opp til et intervju. Etter seks år er han fremdeles redd for at feil person skal få tak i intervjuet. Omsider valgte han å stille opp bak det falske navnet «Kim Kuk-song».

«Kim» brukte 30 på å jobbe som oppover i Nord-Koreas spionbyrå. Omsider ble han Kim-familiens «øyne, øre og hjerne», forteller han til BBC. Til slutt ble han også deres bøddel.

– Jeg beordret drapet

Det var i 2009 at ordren kom fra nest høyeste hold. Kim Jong-uns far hadde fått slag og sønnen hadde delvis tatt over arbeidsoppgavene hans. Jong-un ba ham organisere en «terrorgruppe» og sende dem for å drepe en tidligere myndighetsperson som hadde rømt til Sør-Korea.

– For Kim Jong-Un var dette hans mulighet til å vise faren hva han er laget av, og det ble min jobb å beordre drapet på Hwang Jang-yop, forteller Kim.

Hwang var en av landets mektigste politikere og var sjefsarkitekten bak Nord-Koreas nåværende politiske system. Han rømte til Sør-Korea i 1997, og 12 år senere ble han forsøkt drept av Kims terrorgruppe. Hwang overlevde attentatforsøket, og to nordkoreanske personer sitter fremdeles fengslet, dømt for drapsforsøk, i Seoul.

Kim Jong-un ville vise styrke overfor sin far og ba Kim Kuk-song om å opprette en «terrorgruppe».

Kims øye og ører i sør

En av Kim Kuk-songs viktigste roller var å utvikle og sette iverksette strategier for håndtering av nabolandet i sør. Han har selv blitt sendt til Sør-Korea for å fungere som Jong-uns øyne og øre og innhente informasjon.

– Jeg kan love deg at nordkoreanske spioner spiller en aktiv rolle i sentrale virksomheter og organisasjoner i Sør-Korea, forteller Kim. Han bor selv i Sør-Koreas hovedstad Seoul, og lever i konstant frykt for å bli drept.

Siden Koreakrigen har minst 28.000 mennesker flyktet fra Nord-Korea, men det er svært sjeldent at en etterretningsoffiser rømmer. Nordkoreanere som flykter til nabolandet i sør gjennomgår en grundig utspørring og må gjennom et obligatorisk rehabiliteringsprogram. Etterpå blir de tilbudt en hjelpepakke for å komme seg på bena. For personer som Kim Kuk-song er prosessen lengre og mer inngående for å forsikre seg om at de ikke er der på oppdrag fra Nord-Korea.

Kim Jong-uns onkel Jang Song Thaek ble henrettet i desember 2013. Her går de sammen gjennom en kirkegård seks måneder før henrettelsen.

Henrettelsen av Kim Jong-uns onkel

Det var attentatet på Kim Jong-uns onkel Jang Song-thaek i desember 2013 som ble siste dråpe, og gjorde at Kim Kuk-song skjønte at han måtte forlate landet. Jang ble arrestert, beskyldt for landsforræderi, korrupsjon og narkotikasmuling. Han ble henrettet 12. desember 2013.

– Jeg var helt forferdet, og fikk med en gang en følelse av at livet mitt sto i fare. Jeg visste at jeg ikke kunne fortsette å leve i dette landet, forteller Kim Kuk-song.

Han og familien flyktet året etter og lever den dag i dag i Seoul.