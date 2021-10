Navalnyj sier han blir klassifisert som terrorist

NTB

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj sier at han bli betegnet som ekstremist og terrorist i fengselet.

Navalnyj ble ifølge et innlegg på Instagram innkalt til fengselsstyret som skal ha stemt over at hans status skal endres, melder Reuters mandag.

Navalnyj soner en straff på to og et halvt år for å ha brutt meldeplikten knyttet til en tidligere betinget dom. Han opplyser ifølge Instagram at han ikke lenger anses være en fluktfare og at nattlige kontroller trolig vil bli færre.

– Det er bare det at det er festet et skilt over min seng der det står at jeg er terrorist, sier Navalnyj i innlegget som skal ha blitt publisert ved hjelp av hans advokater.

Russiske myndigheter har ikke bekreftet meldingen om at hans status er endret.