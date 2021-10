Russiske myndigheter lover matvarer i bytte mot dødelig hjemmebrent

Minst 34 personer har mistet livet etter å ha drukket hjemmebrent med dødelige doser metanol i russiske Orenburg. Nå ta myndighetene grep for å bli kvitt svartebørs-spriten.

Søndag meldte de regionale myndighetene i Orenburg-regionen, ved Uralfjellene nær grensen til Kasakhstan at dersom beboerne leverte inn «alkohol med tvilsom kvalitet» så ville de i retur få matvarer fra de lokale supermarkedene, melder nyhetsbyrået TASS.

Dødsfall som følge av alkoholforgiftning med livsfarlig metanol har blitt vanlig i landet, der over 21 millioner lever under fattigdomsgrensen. Derfor håper myndighetene at lovnad om matvarer til langt høyere verdi enn den tvilsomme spriten, melder The Moscow Times.

Tusenvis av mistenkelige flasker

Politiet mistenker at det er blandet inn metanol i spriten, i stedet for etanol, som er vanlig i alkoholdrikke. Selv små mengder metanol, også kjent som tresprit, kan gjøre personer blinde og flere av de døde hadde i seg metanol-mengder som var fire til fem ganger over en dødelig dose.

De døde har aldri vært samlet samme sted og drukket alkohol sammen, så det antas at spriten har blitt solgt flere steder.

Det lokale politiet har beslaglagt tusenvis av mistenkelige flasker ved flere lokale kiosker og varehus i regionen, men aner ikke hvor mye livsfarlig sprit som fortsatt er i omløp.

Grepene skjer under ett år etter at syv personer omkom i republikken Sakha etter å ha drukket fortynnet håndsprit.

Har skjedd i Norge



Også i Norge har det flere ganger vært sprit med livsfarlige mengder metanol i omløp.

Høsten 2002 ble 33 personer innlagt ved norske sykehus med metanolforgiftning. Fem døde og flere fikk varige synsskader. I tillegg ble åtte mennesker funnet døde hjemme.