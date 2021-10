Politimannen Dylan Harrison ble drept første dag på jobb

Den 26 år gamle politibetjenten fra Georgia i USA ble skutt lørdag morgen.

Natt til lørdag hadde amerikanske Dylan Harrison sin første dag på jobb ved Alamo politistasjon i Wheeler, Georgia.

Det ble også hans siste, da han ble skutt og drept på jobb. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot.

Kan være farlig



Under en pressekonferanse lørdag fortalte politiets talsperson, Natalie Ammons, at myndighetene har gått ut med en «blå varsling» på landsbasis. Dette er en advarsel om at den mistenkte kan være en fare for samfunnet.

– Alle som har informasjon om hvor den mistenkte befinner seg eller har informasjon du tror kan være relevant for denne etterforskningen, bør kontakte oss, sa Ammons i pressekonferansen.

GBI har identifisert en 43 år gammel mann som hovedmistenkt i saken. En utbetaling på 17.500 dollar, nærmere 150.000 kroner, vil bli utbetalt som belønning dersom noen kan tilby politiet informasjon som leder til arrestasjonen av den mistenkte.

Etterlater seg kone og barn

Borgermesteren i Georgia, Brian P. Kemp, meddeler sine kondolanser på Twitter.

– Tidlig i morges mistet en av våre politibetjenter livet på jobb. Våre tanker og bønner går til familie, venner og kolleger ved Alamo politistasjon. Måtte gud fortsette å være med dem som beskytter og tjener, skrev Kemp lørdag.

26 år gamle Dylan Harrison etterlater seg kone og et seks måneder gammelt barn.