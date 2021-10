Lunken gratulasjon fra Duterte til fredsprisvinner Ressa

NTB

Filippinenes president Rodrigo Duterte gratulerte mandag Maria Ressa med Nobels fredspris, tre dager etter at prisen ble kunngjort.

– Vi gratulerer Maria Ressa med å være den første filippineren som vinner fredsprisen, sier Dutertes talsmann Harry Roque.

Ressa har flere ganger blitt truet av Duterte og har fått overlevert ti arrestordrer på to år.

– Det er enkelte som mener at Maria Ressa fortsatt må bevise sin uskyld for domstolene. Hun er straffedømt for injurier på nettet, sier Roque.

Ressa er gravejournalist og driver nyhetsnettstedet Rappler, som ofte har publisert kritiske saker om Dutertes regjering. Hun deler årets fredspris med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov.

Talsmann Roque mener overhodet ikke at prisen må tolkes som kritikk av Duterte og hans regjering.

– Absolutt ikke, sier Roque, og legger til at ingen noensinne er blitt sensurert på Filippinene.