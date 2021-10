IMF: Fortsatt ikke klart om Georgieva beholder ledervervet

IMFs leder Kristalina Georgieva var ansatt i Verdensbanken før hun overtok ledervervet i IMF for to år siden. I Verdensbanken manipulerte hun data i favør av Kina, ifølge en gransking som et advokatfirma har gjennomført. Arkivfoto: Jose Luis Magana / AP / NTB

NTB

Det internasjonale pengefondet (IMF) har ennå ikke besluttet om Kristalina Georgieva får beholde lederstillingen.

En gransking i regi av et advokatfirma har konkludert med at Georgieva manipulerte data i favør av Kina mens hun hadde en høytstående posisjon i Verdensbanken, før hun overtok ledervervet i IMF for to år siden.

Både Verdensbanken og IMF starter sine årsmøter mandag. Møtene varer ut uken.

IMFs styre møtte i helgen representanter fra advokatfirmaet WilmerHale. Styret møtte også Georgieva i helgen «med mål om å konkludere i saken innen kort tid»; het det i en uttalelse fra IMF natt til mandag norsk tid.