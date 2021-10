Amerikansk ektepar siktet for salg av ubåthemmeligheter

NTB

Et amerikansk ektepar er blitt pågrepet i West Virginia, siktet for å ha solgt informasjon om atomubåter til det de trodde var en fremmed stat

Mannen jobbet som ingeniør i den amerikanske marinen. Han ble pågrepet av FBI sammen med sin kone søndag, ifølge justisdepartementet.

I nesten et år skal ekteparet ha solgt informasjon til det de trodde var en representant for en fremmed stat, ifølge en uttalelse fra departementet.

De to skal blant annet ha levert SD-kort med data til en FBI-spaner som utga seg for å representere en fremmed stat. Minnekortene ble blant annet gjemt i en peanøttsmørsandwich. De skal ha gjort en avtale om salg av hemmelig informasjon til en verdi på over 1 million kroner i kryptovaluta.

12. oktober skal ekteparet møte i en domstol i West Virginia.