Russiske myndigheter: 16 døde i flyulykke

Det tsjekkiskbygde flyet av typen L-410 fikk store skader i ulykken i Tatarstan søndag. Foto: Det russiske departementet for krisehåndtering / AP / NTB

NTB

16 personer omkom i en flyulykke i Tatarstan i Russland søndag, ifølge myndighetene. De fleste om bord var fallskjermhoppere.

Flyet av typen L-410 krasjet i nærheten av byen Menzelinsk, nesten hundre mil øst for Moskva. Bilder fra stedet viser at det tomotors flyet ble delt i to.

– Seks personer ble reddet, og 16 ble hentet ut av flyet uten tegn til liv, opplyser det russiske departementet for krisehåndtering.

Til sammen skal det dermed ha vært 22 mennesker om bord. Tidligere opplyste departementet at 15 mennesker omkom.

De overlevende er fraktet til sykehus. Det var en lokal fallskjermklubb som sto bak flygningen, og flyet er eid av en forening som beskriver seg selv som både en idretts- og forsvarsorganisasjon.

Et forholdsvis høyt antall flyulykker har lenge vært et problem i Russland. Tidligere i år har det vært to andre dødsulykker der fly av typen L-410 har vært involvert.