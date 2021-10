Taiwans president sier de ikke vil la seg presse av Kina

Taiwans president Tsai Ing-wen sier øya ikke vil bøye seg for press fra Kina. I Beijing lovet president Xi Jinping lørdag at en fredelig gjenforening «vil og kan bli realisert». Foto: Chiang Ying-ying / AP / NTB

NTB

Taiwan vil forsvare sitt demokrati og ikke la seg presse av Beijing, sier president Tsai Ing-wen. Kina har trappet opp trykket mot øya den siste tiden.

– Dess mer vi oppnår, dess større blir presset vi får fra Kina. Ingen kan tvinge Taiwan til å gå den veien som Kina har pekt ut for oss, sa Tsai i en tale i forbindelse med øyas nasjonaldag.

Taiwan har i realiteten fullt selvstyre, men øya har aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. De to partene har levd separat siden kommunistene vant borgerkrigen i Kina i 1949.

Regjeringen i Beijing oppfatter imidlertid Taiwan som kinesisk territorium, og har lovet å ta kontroll, med makt om nødvendig.

Øyas 23 millioner innbyggere lever med en konstant trussel om kinesisk invasjon.

Tilspisset situasjon

Kina har trappet opp presset mot Taiwan under president Xi Jinping. I dagene rundt Kinas nasjonaldag 1. oktober ble det sendt om lag 150 jagerfly inn i Taiwans luftforsvarssone, et rekordhøyt antall.

Det ble satt toppnotering med 380 slike hendelser i fjor, men den er sprengt for lengst med 600 til nå i år. Lørdag sa Xi at en fredelig gjenforening med Taiwan «vil og kan bli realisert».

– Vi håper på en bedring i forholdet og vil ikke handle uvørent, men det må ikke være noen illusjoner om at det taiwanske folket vil gi etter for press, sa Tsai.

Kina reagerte også kraftig på at en gruppe franske senatorer besøkte Taiwan denne uka, og i september passerte et britisk krigsskip for første gang gjennom Taiwanstredet, til sterke kinesiske protester.

Amerikanske krigsskip har ved flere anledninger gjort det samme.

Kun et fåtall stater anerkjenner Taiwan. Verken Norge eller noen andre Nato-land er blant dem.

Upopulær i Beijing

Tsai er svært upopulær i Beijing fordi hun avviser å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina».

Men hun har heller ikke tatt steg for å erklære formell uavhengighet, noe Beijing har satt som en «rød strek» som vil føre til invasjon.

Tsai har også tilbudt Kina samtaler, men tilbudene er blitt avvist. De formelle kanalene ble brutt etter Tsais valgseier i 2016.

Søndag gjentok hun igjen at hun ønsker samtaler. Hun ba Beijing om å inngå «dialog på grunnlag av jevnbyrdighet».