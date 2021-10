Ingen vil ha «El Chapos» hus

Ingen vil ha det tidligere huset til Joaquin «El Chapo» Guzman. Mexicos regjering har flere ganger forsøkt å selge det på auksjon, og tre uker etter huset ble loddet ut, har ingen vinner meldt seg. Foto: Adriana Gómez / AP / NTB

NTB

I Mexico har noen kjøpt et lodd for en hundrelapp og vunnet et hus, men premien er ikke hentet ut. Den tidligere eieren er Joaquin Guzman, kjent som «El Chapo».