Mistanke om massedrap på kenguruer i Australia

Politiet i den australske delstaten New South Wales mistenker at noen med overlegg har drept 14 kenguruer. Foto: Erik Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Det ble lørdag funnet 14 døde kenguruer på to strender i den australske delstaten New South Wales. Politiet mistenker at det er begått massedrap på dyrene.