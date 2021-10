Opptøyer under koronademonstrasjon i Roma

Det brøt ut opptøyer i forbindelse med demonstrasjoner mot regjeringens koronatiltak i Roma lørdag. Foto: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP / NTB

NTB

Det oppsto opptøyer i forbindelse med en stor demonstrasjon mot regjeringens koronapolitikk i Italias hovedstad Roma.

Det brøt gjentatte ganger ut vold mellom politiet og tusenvis av demonstranter som marsjerte gjennom gatene lørdag.

Politiet brukte batonger, pepperspray og vannkanoner, mens demonstrantene forsøkte å ta seg gjennom barrikadene ved å kaste stoler og kinaputter.

Minst fire personer ble pågrepet, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Angrep fagforening

Tidlig på kvelden stormet demonstrantene hovedkvarteret til CGIL, Italias største fagforening. Bilder av hendelsen viser folk som angriper vakter og politibetjenter med pinner og flaggstenger, før de presser seg gjennom døra og inn i bygningen.

Statsminister Mario Draghi fordømmer volden, og understreker at fagforeninger er garantister for demokrati og arbeidernes rettigheter. Ethvert forsøk på å skremme dem vil bli slått hardt ned på, heter det.

CGILs generalsekretær Maurizio Landini kaller angrepet for en «organisert, fascistisk voldshandling, et angrep mot demokratiet og mot hele næringslivet».

Nye tiltak til uka

Nye koronatiltak vil tre i kraft i landet neste uke.

Fra 15. oktober må alle ansatte i både privat og offentlig sektor skaffe seg et grønt koronapass, som enten viser bevis på at de er vaksinert, har blitt friske fra covid-19 eller et negativt testresultat.

Vaksinemotstandere og andre kritikere av det grønne passet har steilet og uttrykt stor misnøye. Regjeringen viser til at tiltaket innføres for å kunne åpne opp for ytterligere lettelser i smitteverntiltakene.

Kinoer, teaterscener og konsertarenaer kan igjen ha fulle saler, og også diskotekene får åpne dørene. Det blir imidlertid kun lov å komme inn for dem med det grønne passet.