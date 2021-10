Her redder arkeologer en 1300 år gammel ski ut av isen

Ingrid Spilde - Forskning.no

Endelig har de funnet den andre halvparten av det som kan være verdens best bevarte forhistoriske skipar.

Det er ikke godt å si hva som skjedde oppe ved Digervarden for 1300 år siden. Men vi kjenner resultatet:

Et komplett par med tipp topp treski ble etterlatt der oppe. Med tid og stunder snødde de ned og forsvant inn i ei fonn av is. Gjemt og glemt for alle.

Men i 2014 hendte det noe.

Brearkeologer oppdaget en av skiene, som nå hadde smeltet fram i dagen. Den var svært godt bevart. Så godt at rester av bindingene fortsatt satt på. Et slikt funn er bare gjort én gang tidligere, i Finland.

Og i år, den 20. september, skjedde det arkeologene hadde drømt om.

Oversiden av skia med tuppen til høyre. En liten del av skia mangler på venstresiden bak.

Fant en ski til

Ei gruppe arkeologer hadde tatt turen oppom breen, for å se om noe mer kunne ha smeltet fram fra isen. Det var da de oppdaget den:

Enda ei ski, opp ned og halvveis ute av isen, bare fem meter fra funnstedet i 2014.

Etter å ha hentet passende utstyr, klarte arkeologene å hakke, børste og smelte den nye skia fri. Da viste det seg at den var enda bedre bevart enn funnet fra 2014.

Skia har et opphøyet fotsteg, og mye av bindingen er intakt, helt ned til vidjespenninger og skinnreimer til å feste beina i.

Detalj av opphevet fotsteg og bevart binding. Fotsteget er blitt reparert. (Foto: Espen Finstad, secretsoftheice.com)

Godt brukt

Espen Finstad, arkeolog fra Innlandet fylkeskommune, og samarbeidspartnerne mener dette må være makkeren til skia fra 2014. Det gjør dem i så fall til verdens best bevarte forhistoriske skipar, skriver de i en pressemelding.

De to skiene er av samme type. Den nye skia er 187 centimeter lang og 17 centimeter bred på det bredeste. På undersida går en fire centimeter bred rand langs midten av hele skia.

Her er begge på Norsk Fjellsenter i Lom. Skia fra 2014 ligger utstilt i monter, skia fra 2021 ligger oppå, lengst bort. Fra venstre: Dag Inge Bakke, Olav Tøfte og Thea Dalen (Norsk fjellsenter) (Foto: Foto: Espen Finstad, secretsoftheice.com.)

De to skiene er ikke helt like, men det vil man heller ikke forvente av slike håndlagde ski, skriver arkeologene.

De er dessuten godt brukt, begge to. Kanskje ble de ikke engang lagd til hverandre, men er overlevende fra andre skipar, som til slutt fant sammen.

Ulykke?

Spørsmålet nå er så klart om siste rest av denne historien nå er smeltet fram, eller om det finnes mer nede i isen ved Digervarden.

For hva gjorde egentlig et komplett skipar der oppe i fonda? Noen kan så klart ha satt dem fra seg, og ikke kommet tilbake for å hente dem.

Men kanskje skjedde det en ulykke? Et fall? En snøstorm?

Kan skienes eier fortsatt befinne seg i området?

Bare framtida og varmt vær kan gi svar.

Hele teamet samlet med skia. Fra venstre: Dag Inge Bakke (Norsk fjellsenter), Mai Bakken (Norsk fjellsenter), Julian Post-Melbye (Kulturhistorisk Museum), Øystein Rønning Andersen (Secrets of the Ice) Runar Hole (Secrets of the Ice), bak Espen Finstad (Secrets of the Ice, co-director) (Foto: Andreas Christopher Nilsson, secretsoftheice.com)

(Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no).