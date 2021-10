Nasa-fartøy skal kollidere med asteroide

Historisk oppdrag:

Nasa og SpaceX slår seg sammen i er historisk forsvarsoppdrag.

23. november skal Nasas DART-system (Double Asteroid Redirection Test) ta av fra jorda om bord i en Falcon 9 rakett tilhørende Elon Musks SpaceX.

Raketten skal ta av fra Vandenberg Space Force Base og fly i retning asteroiden Dimorphos, en liten måne tilhørende den større asteroiden Didymos, skriver CNN.

Asteroiden er et nær-jordobjekt og klassifiseres som potensielt farlig. Nær-jordobjekter er asterorider og kometer som sitt kretsløp går nærmere enn 45 millioner kilometer unna jorda. Å identifisere og observere slike objekter er blant Nasas fremste oppdrag.

– Potensielt sett farlige asteroider

Kollisjonen med Didymos’ måne Dimorphos er Nasas første fullskala oppdrag utført som del av planet-forsvaret. Etter planen skal selve kollisjonen finne sted 22. september, 10 måneder etter take-off fra jorden.

– DART er det første steget i retning av å forsvare jorden mot potensielt sett farlige asteroider, sier Nasa-forsker Andrea Riley til CNN.

Det var for om lag 20 år siden at det ble oppdaget at den større asteroiden Didymos hadde en liten måne med på slep. Didymos er om lag to kilometer i diameter, mens månen Dimorphos er om lag 160 meter i diameter.

22. september vil Didymos og passasjeren Dimorphos være om lag 11 millioner kilometer unna jorda. Dermed har Nasa fått kollisjonstesten servert på sølvfat.

(Saken fortsetter under bildet).

DART-programmet skal forsvare jorda mot potensielle trusler fra asteroider.

– Vil være avgjørende

Dimporphos ble den utkårede grunnet dens nærhet til jorda, og fordi den er på størrelse med andre asteroider som potensielt sett kan utgjøre en trussel for vår planet.

Oppdraget går ut på at DART med vilje skal kollidere med Dimorphos og dermed endre asteroidens bane og hastighet. Kollisjonen skal observeres av den italienske satelliten LICIACube, som skal bli med på DARTs reise og frakobles før selve kollisjonen finner sted. Astronomer vil kunne observere hvor mye Dimporphos’ kretsløp påvirkes av kollisjonen.

– Det vil være avgjørende i vår forståelse av hvordan asteroider reagerer på forsvarssystemet vårt, sier forsker Tom Statler, som er et av hodene bak DART-programmet til CNN.

Historisk hendelse

Et par år etter kollisjonen vil forskere fra European Space Agency gjennomføre en ny observasjon og kartlegge hvordan både Dimorphos og moderasteroiden Didymos har latt seg påvirke.

Håpet er at Dimorphos skal miste hastighet, noe som vil korte ned dens kretsløp med flere minutter. Dersom oppdraget er vellykket er det første gangen mennesker med vilje endrer dynamikken til et objekt i solsystemet på en måte som er målbar.

Det viktigste formålet er likevel å gi forskerne en tydelig pekepinn på at forsvarssystemet fungerer, dersom vi skulle stå overfor en reell trussel i fremtiden.