Oljerørledning utenfor California kan ha lekket olje i ett år

NTB

Rørledningen som lekket store mengder olje utenfor Huntington Beach i California kan ha lekket i et år, ifølge etterforskere.

Oljeutslippet skjedde i et område som er hjem for blant annet hvaler, delfiner og otere etter at lekkasjen ble oppdaget. Det ble først meldt at det var snakk om minst 572.000 liter olje, men kystvakta nedjusterte torsdag anslaget til mellom 95.000 og 500.000 liter.

Mange populære surfeområder og strender ble stengt idet opprydningsmannskaper hastet til for å rydde opp og forsøke å redde dyr som ble fanget av oljesølet.

Det er meldt i flere medier at et anker kan ha dratt rørledningen langs havbunnen slik at den sprakk, men kystvakta som etterforsker hendelsen, mener at sprekken muligens ikke er fersk, og at lekkasjen kan ha oppstått for et helt år siden.

Kaptein Jason Nieubauer i kystvakta sier at flere ankere kan ha bidratt til å flytte på rørledningen, og at det er uklart når lekkasjen oppsto.

Amplify Energy, som drifter rørledningen, sa denne uka at det gjennom undersøkelser er avdekket at så mye som 1.200 meter av den ikke ligger der den skal.

– Rørledningen har rett og slett blitt spent som en buestreng, sa selskapets sjef Martyn Willsher på en pressekonferanse tirsdag.

– På det bredeste punktet er den 105 fot (32 meter, red.anm.) unna der den pleide å være, sa han, og la til at sprekken i ledningen er på bøyningens ytterste punkt.

Han ville ikke spekulere i hva årsaken til forflytningen kan være.