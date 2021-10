Kroatia erkjenner voldelig tilbakepressing av migranter

Kroatiske myndigheter innrømmer at det er blitt utført ulovlige tilbakepressinger av migranter langs landets grenser. I en granskning fra flere medier heter det at migranter og flyktninger blir presset ut av EU-land på ulovlig og noen ganger voldelig vis. Her bærer asylsøkere eiendelene sine i en leir på den greske øya Samos i Egeerhavet. Foto: Michael Svarnias / AP / NTB

NTB

Kroatiske myndigheter innrømmer at grensepoliti har utført voldelige tilbakepressinger av migranter langs landets grense.

Hellas lover samtidig å etterforske rapporter om lignende hendelser langs sine grenser.

EU la press på de to landene etter at det i et granskningsprosjekt fra flere medier ble offentliggjort videoer og dokumenter som angivelig dokumenterte at spesielle politienheter presser asylsøkere tilbake over grensen der de kom fra på ulovlig vis.

Identifiserte betjenter

På videoer som skal være filmet på grensa mellom Kroatia og Bosnia-Hercegovina i juni, kan man se menn i finlandshetter som slår migranter med pinner før de dytter dem tilbake til Bosnia-Hercegovina.

Etter en gjennomgang har politiet slått fast at «folkene i videoen kommer fra spesialpolitiet», sa politisjef Nikola Milina til journalister i Zagreb.

Tre av betjentene har blitt identifisert og suspendert.

– Det er i vår interesse å få denne saken helt oppklart, sa Milina.

Hellas er mer tilbakeholdne.

– Greske myndigheter vil åpenbart etterforske slike påstander. Alle påstander som er fremmet, blir etterforsket av domstolene, og også i vår interne granskning, sa innvandringsminister Notis Mitarachi.

Balkan-ruta

Kroatia ligger langs den såkalte Balkan-ruta. Den blir brukt av migranter på vei mot Vest-Europa på flukt fra krig og fattigdom i Midtøsten, Asia og Afrika. De kommer stort sett inn i Kroatia via Bosnia-Hercegovina.

Menneskerettsgrupper og uavhengige medier anklager jevnlig kroatisk politi for å slå migranter med køller laget av metall, batonger og pistoler, før de sendes tilbake til Bosnia-Hercegovina.

Kroatiske myndigheter avviser anklagene.

Møte torsdag

EUs innenrikskommissær Ylva Johansson møtte torsdag statsråder fra Kroatia og Hellas, etter å tidligere ha sagt at hun var «ekstremt bekymret» over rapportene.

Etterpå sa Johansson at hun hadde fått forsikringer fra kroatene om at de tok saken «svært alvorlig» og at det umiddelbart ville åpnes etterforskning.

– Min diskusjon med den greske ministeren var annerledes, og jeg har gjort det klart at jeg ikke vil akseptere at Hellas ikke gjør etterforskninger av dette, sa Johansson.

– Vi må beskytte våre ytre grenser, men vi må også beskytte verdiene våre, la hun til.

Mitarachi har avvist anklagene, og nektet å «unnskylde» for det han sier er Hellas' forsøk på å bekjempe nettverk som står bak menneskesmugling.

Han kritiserte også EU for å ikke gjøre mer for å håndheve avtalen med Tyrkia som skal sørge for at at tyrkerne forhindrer at migranter tar seg inn i unionen.