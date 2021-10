Forskere om ivermectin: Falsk vitenskap skapte «mirakelmedisin» mot coronavirus

Legemiddelet brukes primært for å behandle parasittiske sykdommer hos mennesker og dyr, men i løpet av det siste året har ivermectin fått et nytt rykte. Nå slår forskere alarm.

I 2015 kunne produsentene av legemiddelet ivermectin juble over å ha vunnet fredsprisen innen medisin for sin svært vellykkede kamp mot infeksjonssykdommen elveblindhet. Seks år senere har medisinen fått et nytt rykte som «mirakelmedisin mot covid-19», noe helseeksperter og forskere verden over stiller seg svært kritisk til.

En studie publisert på nettstedet Research Square hevder at ivermectin reduserer risikoen for død som følge av covid-19 med 86 prosent. Studien, som ble publisert i juli, er en metaanalyse. Det vil si at de kombinerer og sammenligner resultater fra flere tidligere empiriske undersøkelser til en enkeltstudie.

Studien tar for seg funn gjort fra flere kliniske studier hvor personer smittet av covid-19 er blitt gitt ivermectin på forskjellige stadier i sykdomsforløpet. Ifølge studien reduserte medisinen risikoen for alvorlig sykdomsforløp hos dem som fikk behandlingen før sykdommen rakk å bli alvorlig, noe de mente kunne være nøkkelen til å lette på trykket på sykehusene i hardt rammede områder.

– Dette fikk folk til å tro på mirakelmedisinen

Forskere verden over stiller seg kritisk til studien, og kort tid etter publisering ble studien trukket tilbake.

– Jeg vil tro hele forskersamfunnet var like sjokkert som det jeg var. Dette er en av de første studiene som fikk alle til å tro at ivermectin er en mirakelmedisin, sier forsker Eduardo Lopez-Medina ved Centre for the Study of Paediatric Infections til magasinet Nature.

Studien ble trukket tilbake av «etiske årsaker» etter mistanke om plagiat og datamanipulering. Men da hadde funnene allerede begynt å spre seg som ild i tørt gress på sosiale medier og «ivermectin» var blitt vaksinemotstanderes nye favorittord. Mange forsøkte å få tak i medisinen på det svarte markedet, skrev The Guardian knappe to måneder etter at studien hadde gått ut offentlig. Utviklingen bekymret forskere.

(Saken fortsetter under bildet).

I kjølvannet av alle suksesshistoriene gikk folk i en rekke søramerikanske land manngard i håp om å få tak i medisinen. Her har bolivianske Manuel Negrete akkurat fått tak i en flakse. Les mer Lukk

Avdekket grove feil hos en tredjedel av studiene

Årsaken til bekymring ligger ikke i hvorvidt medisinen er trygg, men den falske tryggheten det gir personer som har medisinen tilgjengelig. Ifølge den peruvianske folkehelseeksperten Patricia Garcia opplevde en intensivavdeling ved et sykehus i Peru på et tidspunkt at 14 av totalt 15 innlagte hadde tatt ivermectin i forkant av innleggelsen.

Nå stiller forskere fra USA, Storbritannia og EU seg bak Lopez-Medina og de andre forskerne som slo alarm i sommer, og hevder at bevisene som pekes på i de mange små kliniske studiene i beste fall er mangelfulle.

Til BBC forteller forskerne at en tredjedel av de totalt 26 ivermectin-studiene inneholder omfattende feil og tegn til juks. De påpeker samtidig at ingen av bevisene i de resterende studiene er håndfast og konkluderende med tanke på medisinens virkning hos coronasyke.

Lege Kyle Sheldrick, en av forskerne som har fått i oppgave å gå studiene i sømmene, mener at de ikke har funnet «et eneste klinisk studie som viser at ivermectin forhindrer død som følge av covid-19», skriver BBC.

(Saken fortsetter under bildet).

En pasient mottar behandling ved en intensivavdeling i Peru. Les mer Lukk

«Klipp og lim»

I fem av de totalt 26 studiene fant forskerne indikasjoner på forfalskning, hvor de frykter at «klipp og lim» av samme pasienttilfelle har funnet sted. I ytterligere fem ble det avdekket åpenbare feil i prosentregninger og tall referert til i studien.

Ifølge Sheldrick er det vanskelig å skille menneskelige feil fra villet forfalskning, men forskerteamet mener det er svært sannsynlig at flere av studiene er manipulert, hvor de blant annet peker på en studie gjennomført i Libanon hvor det viste seg at flere av deltakerne ikke eksisterte. BBC har vært i kontakt med den ledende forskeren bak studien som hevder at det skjedde ved en feil.

– De originale tallene vi fikk innsendt var tuklet med og dermed ble tallene i studien feil, forteller forskeren. Studien er siden blitt trukket tilbake.

Tegn til manipulering

I en annen studie gjennomført i Iran avdekket forskerteamet klare tegn til manipulering. I studien ble halvparten av deltakerne gitt ivermectin, mens den andre halvdelen ble gitt placebo, altså et preparat uten medisinsk virksomme stoffer. I ettertid viste det seg at pasientene som fikk placebo, i forkant av studien, hadde langt lavere oksygenverdier i blodet enn pasientene som fikk medisinen. Dermed var de også sykere. Samme mønster ble, ifølge forskergruppen, funnet i flere av studiene, hvor de sykeste pasientene med dårligere odds ble gitt placebo, mens de friskeste ble gitt ivermectin.

Både studien fra Iran og studien fra Libanon ble ekskludert fra tidsskriftet Cochrane som publiserer helseforskning. Årsaken var manglende grunnlag for konklusjonen i studien.

– Ivermectin fungerer

Utviklerne og legene bak ivermectin står på sitt og hevder at medikamentet er en viktig nøkkel i kampen mot pandemien.

– Ivermectin fungerer, og ingenting kan overbevise meg om noe annet. Det eneste problemet her er de nådeløse forsøkene på å undergrave dette, sier lege Tess Lawrie, grunnlegger av selskapet British Ivermectin Recommendation Development (Bird).

Medisinen er godkjent til behandling mot covid-19 i India, Sør-Afrika, Slovakia og store deler av Sør-Amerika, men nylig fjernet India og Peru medikamentet fra sin liste over anbefale behandlingsmetoder.