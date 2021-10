Pendlerhunden Boji vekker oppsikt verden over

Virkelighetens «Landstrykeren»:

For kollektivreisende i Istanbul er Boji blitt et vanlig og svært hyggelig syn. Nå går gatehundens historie verden rundt.

Det var for et par måneder siden at ansatte ved Metro Istanbul, byens T-banenettverk, oppdaget en usedvanlig blindpassasjer. Vitner og overvåkningskamera kunne bekrefte at en førerløs hund til stadighet dukket opp på T-baneplattformen i Tyrkias største by. Dag etter dag dukket den lysebrune hunden opp på perrongen.

– Som om han vet hvor han skal

– Hunden bruker T-banen, trikken og toget som om han vet hvor han skal. Han går på og av på de samme stasjonene, som om han har mål og mening med reisen sin, forteller Aylin Erol fra selskapet Metro Istanbul til nyhetsbyrået Reuters.

Overvåkningskamera kunne bekrefte at hunden, som har fått navnet Boji, i løpet av de siste par månedene er blitt observert ved 29 forskjellige stasjoner. Boji reiser ofte med både buss, T-bane, trikk og ferge, men han er tilsynelatende mest glad i trikken. I løpet av en vanlig arbeidsuke reiser Boji 30 kilometer totalt.

Boji tar seg gjerne en blund i løpet av sin daglige kjøretur. Les mer Lukk

Firbeint influenser

Ifølge kollektivansatte respekterer Boji reglene og lar andre passasjerer stige av trikken før han selv går om bord, og han trives best i midtre vogn der hvor togene kobles sammen, eller «boji» som det kalles i Tyrkia. Dermed fikk hunden navnet sitt.

Den lysebrune hunden med de flagrende ørene er blitt et lyspunkt i hverdagen for de om lag 1,3 millioner daglige kollektivreisende i Istanbul. Borgerne deler bilder av kjendishunden på Bojis Instagram og Twitter-kontoer som til nå totalt har over 60.000 følgere. Nylig takket han Istanbuls borgermester for at han ville følge ham på reisen på sosiale medier.

Selv om Boji for det meste trives på trikken, så hender det at han dukker opp på fergen i Istanbul, helt uoppfordret. Les mer Lukk

Oppfordrer til sikkerhet

Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) har sørget for at Boji har fått alle nødvendige vaksiner og tok ham med til en helsesjekk før de lot ham fortsette med sin daglige aktivitet, skriver Global Voices. I tillegg fikk de utstyrt ham med GPs slik at ansatte kan følge med på Bojis reiser.

I flere av innleggene som deles på Bojis sosiale medier oppfordrer hunden til å følge reglene når man reiser kollektivt. «Det er tryggest å ikke krysse den gule linjen før T-banen har stanset, og jeg håper du gjør det samme som meg», sto det i et av de ferskeste innleggene delt på Bojis Twitter-konto.

Passasjerer som har møtt på Boji forteller om en lavmælt og veloppdragen hund som gjerne sitter i stolen og ser ut vinduet mens han reiser. Spesielt på fergeturen over Istanbul-kanalen.

Hans meste brukte reisevei er med T1-trikken, som går langs den historiske halvøya i Istanbul. En sjelden gang ønsker han tilsynelatende forandring i hverdagen og velger heller den 19 stopp lange reisen med M4-trikken. På verdens dyredag, som var 4. oktober, delte flere av Istanbuls innbyggere selfier sammen med virkelighetens «Landstrykeren».

Video: Hver kveld venter hunden på perrongen: