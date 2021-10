32-åring savnet i 14 døgn: Barn fant veske med kredittkort og mobil

Hundrevis av frivillige leter. Naboer nekter å gi opp håpet. Også Missing People mobiliserer. Funn av veske kan gi politiet viktige spor.

Hvor den polske kvinnen Beata Ratzman befinner seg, er fortsatt en gåte.

Selv om det har gått to uker siden hun forsvant, fortsetter den frivillige letingen i Malmø-området for fullt.

– Engasjementet rundt dette er kjempestort, noe de pårørende er veldig takknemlige for. Vi trenger virkelig all hjelp vi kan få, og håper at så mange som mulig vil hjelpe, sier Zara Nilsson til Aftonbladet.

Mistenkt for kidnapping



Den siste sikre observasjonen er klokken 17. fredag 24. september. 32-åringen ble da hentet av eks-mannen i en sølvfarget Suzuki Vitara, 2002-modell.

Deretter forsvant hun sporløst. Kvinnen skal nylig ha begjærte skilsmisse.

Eksmannen, som er 17 år eldre enn Beata, er tidligere ustraffet. Han skal ha søkt om å få overta omsorgen for barna alene. Han er nå varetektsfengslet mistenkt for kidnapping, men nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Barn fant veske med kredittkort og mobil



Ifølge den svenske lokalavisen Ystads Allehanda skal noen barn ha funnet en veske med kredittkort og den savnede kvinnens mobiltelefon på en bensinstasjon i Ystad. Mobilen var avslått. Funnet ble gjort da barna plukket bær. Vesken skal ha ligget gjemt i noen busker.

En gutt tok vesken med seg hjem til foreldrene, som senere dro til politistasjonen i Ystad. Men ettersom det var søndag, var politistasjonen stengt og familien reiste hjem uten å få levert vesken.

Politiet ønsker ikke å kommentere funnet av hensyn til den pågående etterforskningen.

Havn med ferger til Polen



Det er om lag fem mil fra Malml til Ystad hvor det ligger en havn med ferger til Świnoujście. Bensinstasjonen ligger i nærheten av veien som fører til fergeterminalen, skiver den polske avisen wiadomosci.radiozet.pl.

Paret skal ha bodd fra hverandre den siste tiden før hun forsvant. To uker før forsvinningen skal Beata Ratzman ha bedt politiet om at eksmannen skulle ilegges kontaktforbud, men søknaden ble avslått.

Dette har skapt ny debatt om kvinners rettigheter og sikkerhet i Sverige.



(Artikkelen fortsetter under)

– Vi kartlegger hennes siste dager



Politiet avsluttet sine aktive søk i forrige uke etter å ha lett i et rekreasjonsområde i Käglinge og ved Sofiedals golfklubb.

– Vi kartlegger hennes siste dager. Vi intervjuer folk i nærheten av henne som kan hjelpe oss å avklare dette. Det kan være slektninger, venner, kolleger og så videre. Folk som kan ha informasjon som kan forklare hvor hun har vært og hva hun har gjort, sier Calle Persson, politiets pressetalsmann i Sør-regionen, til Expressen.

– Det er barn i dette området som savner moren sin

Naboene nekter å gi opp håpet om å finne den savnede kvinnen død eller levende.

– Det er barn i dette området som savner moren sin. Det kan ikke bare ignoreres. De første nettene lå jeg søvnløs og hørte lyden av helikopteret som var oppe i luften og søkte døgnet rundt, forteller Melanie Brolin. Hun bor noen hundre meter fra golfbanen hvor flere søk er gjennomført.

Moren: – Jeg tror Beata lever

Organisasjonen Missing People har også engasjert seg i saken og har mobilisert sine mange frivillige. De rapporter nå direkte til politiet dersom de finner interessante spor.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at Beata Ratzman forsvant frivillig eller at hun var på vei til utlandet. I Polen håper kvinnens nærmeste familie på livstegn.

– Jeg tror Beata lever. Jeg holder meg til den tanken, jeg kan ikke gjøre noe annet, sier moren Grażyna Trawicka til polske medier. Hun beskriver datterens eksmann som dominerende og «besatt av henne», skriver den polske avisen Fakt.