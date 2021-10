Avsløring av amerikansk personell på Taiwan øker spenningsnivået

Taiwanske stridsvogner under en øvelse i september. En avsløring av at amerikanske soldater er utstasjonert på øya vekker reaksjoner i Beijing. Foto: AP / NTB

NTB

Kina krever at USA stanser våpenleveranser og militær kontakt med Taiwan etter avsløringen av at amerikanske soldater trener opp bakkestyrker på øya.

Wall Street Journal meldte torsdag at et tjuetall soldater fra det amerikanske marineinfanteriet trener lokale bakkestyrker. Det skal konkret dreie seg om operasjoner med småbåter.

Amerikanske tjenestemenn opplyser til avisa at styrken har vært på Taiwan i minst et år, og operasjonen tok dermed til mens Donald Trump fortsatt var president.

Kina regner Taiwan som sitt territorium. Øya er et selvstyrt demokrati, som kun er anerkjent som et eget land av et fåtall nasjoner.

Det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian sier Beijing vil ta «alle nødvendige skritt» for å sikre sin suverenitet og territoriale integritet.