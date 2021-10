Jeffery (46) trodde vaksinen var gift – hevnet seg med trippeldrap

Sterke vrangforestillinger fikk fatale konsekvenser for tre uskyldige mennesker.

46 år gamle Jeffrey Burnham var overbevist om at amerikanske myndigheter forsøkte å forgifte sin egen befolkning med coronavaksine.

«Brian vet noe. Du vil se meg på TV!»

Dagen før drapene skal moren ha varslet politiet om at hun var alvorlig bekymret for sønnens psykiske helse.

Han skal blant annet ha ropt til henne: «Brian vet noe. Du vil se meg på TV!», ifølge NBC.

Ett av ofrene ble hans egen bror, Brian Robinette (58), som jobbet på et apotek. Dermed mente Jeffrey Burnham at broren var medskyldig i myndighetenes komplott ved å distribuere vaksine.

Tegn på kamp i huset



Med dette som motiv oppsøkte han Brian Robinette (58) og svigerinnen Kelly Sue Robinette (57) i deres hjem utenfor Baltimore i delstaten Maryland, skriver Washington Post.

Jeffrey Burnham skal deretter ha skutt ekteparet på kloss hold. Det var tegn på kamp inne i huset, og flere gjenstander var veltet. En av de drepte hadde en pute over ansiktet.



Før ekteparet ble drept, skal Jeffrey Burnham også ha tatt livet av en 83 år gammel kvinne, Rebecca Reynolds, med kniv i hennes hjem i Cumberland. Hun var en nær venn av familien.

Stjal to biler



Ifølge politiet skal 46-åringen ha stjålet drapsofferets bil og deretter kjørt videre til brorens hus og begått nye, brutale drap.

Etter at trippelmordet var gjennomført, stakk 46-åringen av i brorens røde Corvette.



Han ble senere pågrepet av politiet under en biltur West Virginia etter tips fra publikum. Han ble da etterlyst som «farlig og bevæpnet».

Selve arrestasjonen foregikk udramatisk noen mil fra den avsidesliggende landsbyen Ellicott City.

Fant tom eske med ammunisjon



Under ransakelse i hans hjem i Cumberland fant politiet en tom eske med ammunisjon til en Smith & Wesson-pistol.

Jeffrey Burnham skal før drapene ble begått ha uttalt at han følte seg jaget av FBI. Den falske konspirasjonsteorien om at Covid-19-vaksiner var giftige, fikk dermed et svært tragisk og grusomt utfall.

46-åringen var overbevist om at regjeringen forsøkte å ta livet av amerikanere, og ville derfor hevne seg, står det i rettsdokumentene fra Howard County District Court.

Nå kan Burnham vente seg mentale undersøkelser og trolig livslang fengselsstraff.

Nesten alle amerikanere er urolige for desinformasjon



Nesten alle amerikanere mener at spredning av desinformasjon er et problem, og at sosiale medier har en del av skylden. Men svært få regner seg selv som en del av problemet.

Det går fram av en meningsmåling laget av The Pearson Institute og The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, melder NTB.



Rundt halvparten legger en stor del av skylden på den amerikanske regjeringen, og om lag 75 prosent peker på de som bruker sosiale medier og på teknologiselskapene.