Næringslivsledere hudfletter Boris Johnsons økonomiske politikk

NTB

Britiske næringslivsledere retter skarp kritikk mot statsminister Boris Johnson og det de mener er en manglende plan for å håndtere mangel på arbeidskraft.

Johnson sa i sin tale til toryenes partimøte onsdag at han var bestemt på å gjøre den britiske økonomien uavhengig av billig, utenlandsk arbeidskraft, og oppfordret næringslivet til å betale bedre.

Han innrømmet imidlertid at dette kan bli vanskelig, og mange peker på slutten på fri flyt av arbeidskraft og også strengere regler for innvandring etter brexit.

I flere dagligvarebutikker er hyllene allerede tomme, mens panikkjøp av drivstoff fordi landet mangler lastebilsjåfører gjorde at mange bensinstasjoner gikk tomme i forrige uke.

Det har hopet seg opp problemer i verdikjeden på grunn av sjåførmangelen, samtidig som andre sektorer, fra hotell- og overnatting til dagligvare, klager over at det er for få sesongarbeidere. Mange av dem pleide å komme fra EU.

Lemper skylda på andre

Næringslivet mener at Johnson på urettferdig vis skyver skylda for lave lønninger over på dem, og sier at statsministerens strategi kan føre til mangel på arbeidskraft og høy inflasjon.

– Fingeren retttes mot næringslivet som den store, stygge ulven, men det er mye mer omfattende enn det, sa økonomidirektør Richard Walker i dagligvarekjeden Iceland.

Han sier videre at de ønsker å betale de ansatte så mye som mulig, men at næringslivet ikke er «en uendelig svamp» som kan «absorbere kostnader» uten videre.

Bedriftsforbundet FSB, som organiserer småbedrifter, mener det nå er opposisjonspartiet Labour som har den beste politikken for næringslivet. Det er nemlig kun Labour som har lagt fram en plan for småbedriftene, sier FSB-topp Craig Beaumont.

– Regjeringen burde se på det og tenke: Kanskje vi har tatt denne gruppen for gitt, sier han.

– Så, hva er tilbudet til småbedriftene, følger han retorisk opp.

Motstand mot skatteøkning

Johnson har historisk vært tilhenger av lite skatt og frie markeder, men i talen onsdag tok han til orde for skatteskjerping for å håndtere «meteoritten» koronapandemien har vært for økonomien.

Dette har ført til motstand i konservative kretser, der mange mener lav skattlegging er nødvendig for å få økonomien på fote igjen.

Tenkesmia Adam Smith Institute, som er oppkalt etter mannen som ofte kalles liberalismens far, kaller Johnsons tale for «bombastisk, men intetsigende og økonomisk uvitende».

Den konservative tankesmia Bright Blue mener at folket vil gå lei av Johnsons retorikk om manglene vedvarer.

– Folket vil snart gå lei av Boris' tullprat om regjeringen ikke får has på de tiltakende krisene: prisstigninger, skatteøkninger, drivstoffmangel og mangel på arbeidskraft, sier sjef Ryan Shorthouse til The Guardian.

– Det var intet nytt i denne talen, ingen inspirerende og ny visjon eller politikk, legger han til.