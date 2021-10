Flyplassen på La Palma stengt igjen

Røyk steg til værs fra vulkanen på La Palma onsdag. Torsdag fortsatte utbruddet, med skyer av tykk aske som førte til at flyplassen måtte stenges igjen. Foto: Daniel Roca / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Skyer med tykk aske fra vulkanutbruddet på kanariøya La Palma gjør at øyas flyplass er blitt stengt for andre gang på under en måned.