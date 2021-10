Perus statsminister går av

NTB

Perus statsminister Guido Bellido går av etter to måneder. Etterfølgeren blir kongressmedlem Mirtha Vasquez, skriver avisa La Republica.

– I dag informerer jeg landet om at vi har tatt imot oppsigelsen til statsminister Guido Bellido, som vi takker for jobben han har gjort, sa Castillo i en uttalelse på statlig fjernsyn onsdag.

I tråd med peruansk lov må hele regjeringen gå av når statsministeren går av. Castillo ga ingen forklaring på avgangen, men sa at en ny statsminister og en ny regjering, som kan være helt lik som før, ville bli presentert samme kveld. Senere ble det klart at kongressmedlem Mirtha Vásquez tar over, skriver avisa La Republica.

Utnevnelsen av Bellido, som var ny i politikken, var kontroversiell. Han har vært satt under etterforskning, anklaget for korrupsjon og for å ha kommet med uttalelser som forsvarer bruk av terror.

Peru har vært preget av politiske skandaler i flere år. Sju av landets siste ti overhoder har enten blitt dømt eller anklaget for korrupsjon.