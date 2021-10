Medier: Migranter blir utsatt for vold på grensa til EU

Migranter blir utsatt for ulovlig og iblant voldelig tilbakepressing, utført av spesielle politienheter, langs grensene til flere EU-land, særlig Hellas og Kroatia, skriver flere medier. Her bærer migranter rundt på eiendelen sine i en leir på den greske øya Samos i Egeerhavet. Foto: Michael Svarnias / AP / NTB

NTB

Migranter blir utsatt for ulovlig og iblant voldelig tilbakepressing, utført av spesielle politienheter, langs grensene til flere EU-land, ifølge flere medier.

Særlig er det snakk om Hellas og Kroatia, heter det i et felles prosjekt fra flere medier, blant dem tyske Der Spiegel.

Journalister fra sju land har i åtte måneder jobbet med å avdekke systematisk framferd fra såkalte «spesialenheter», som ofte bruker umerkede uniformer og finlandshetter for å skjule identiteten sin, skriver Spiegel.

Utover Der Spiegel er også journalister fra den tyske kringkasteren ARD, den franske avisa Liberation , den nederlandske etterforskningsplattformen Lighthouse Reports, samt kroatiske og serbiske medier involvert.

«Pushback»

Videoer av elleve såkalte «pushback»-hendelser, en praksis som innebærer at asylsøkere blir sendt ulovlig tilbake over en grense der de risikerer forfølgelse, viser angivelig menn som banker opp flyktninger før de sendes tilbake over grensa og inn i Bosnia-Hercegovina.

Seks kroatiske embetsfolk bekrefter til Der Spiegel at mennene i videoene er medlemmer av en spesiell politienhet. Pushback-operasjonen omtales som «Operasjon korridor» av kroatene.

Ifølge andre videoer og vitnesbyrd finnes det spesielle enheter fra den greske kystvakta som avskjærer båter med migranter i Egeerhavet. Disse etterlater så migrantene til å drive rundt på redningsflåter, enkelte betalt med EU-midler, heter det.

Verken den greske regjeringen, som har avvist lignende beskyldninger tidligere, eller den kroatiske regjeringen har svart på spørsmål i forbindelse med saken.

EU-kritikk

– Dette er langt fra en situasjon der enkelte betjenter går over grensa. Denne praksisen er en etablert strategi fra statenes side, hvis politistyrker støttes økonomisk av EU, skriver Liberation.

– Vitnesbyrd fra asylsøkere hoper seg opp i Hellas, Romania og Kroatia, samlet inn av bistandsorganisasjoner, advokater og journalister, heter det videre.

Mediene har lagt fram «visuelle beviser» fra droner, varmesøkende kameraer og fjernstyrte jaktkameraer.

Amnesty International mener det er «urovekkende at EU-kommisjonen fortsetter å overse skamløse brudd på EU-lovverket og også fortsetter å finansiere politi- og grensedrift i noen av disse landene».