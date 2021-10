Forskere kan ha løst koden bak «covid-tær»

Chilblains eller frostbitt forekommer som oftest i forbindelse med plutselige kuldeperioder. Men et visst antall personer fikk også tilstanden etter å ha fått coronaviruset. Nå mener forskerne at de vet hvorfor.

Mener å ha funnet ut hvorfor enkelte covid-smittede har utviklet frostbitt-lignende symptomer.

Enkelte covid-pasienter, som oftest yngre personer har opplevd symptomene som omtales som «covid-tær». Medisinsk sett er det pernio, eller chilblain-lignende utslett som dukker opp ytterst på fingre, tær eller albuer. Det kommer blåmerker som følge av små tilstopninger i de små blodårene i huden og har gått over av seg selv etter noe tid.

Klarte ikke gå

Ifølge BBC har det ført til store plager for enkelte. Sofia (13) fra Skottland forteller til kanalen at plagene ble så store at hun knapt klarte å gå eller få på seg sko etter å ha fått coronaviruset tidligere i år.

– Jeg fikk klumper og blemmer som gjorde det utrolig vanskelig å stå oppreist. Jeg kunne ikke gå med noen andre sko enn flippflopps da alt annet rørte tærne mine, og de var altfor såre, sa hun til BBC tidligere i år.

De fleste med disse symptomene opplevde blå eller rødmerkede områder på tærne eller fingre. Andre fikk også hevelser og områder med hard hud. I noen tilfeller kom det også ut puss. Symptomene ligner på frostbitt, og går over av seg selv etter en periode.

Symptomene kunne vare i uker og i noen sjeldne tilfeller i måneder.

Skyldes to syndere i immunsystemet

De siste funnene fra en studie fra Universitetet i Paris utgitt i British Journal of Dermatology viser at «covid-tærne» oppstår som en bivirkning av at kroppen går i angrepsmodus for å bekjempe viruset.

Forskerne mener de har klart å funnet ut hvor i immunsystemet denne prosessen skjer, og mener det er to syndere til tilstanden.

Den ene er et antiviralt protein som kalles type 1 interferon, mens den andre er en type antistoff som feilaktig angriper personens egne celler og vev, ikke bare det invaderende viruset.

– Denne bekreftelsen av årsaken vil hjelpe oss til å utvikle nye behandlinger for å håndtere det bedre, sier fotterapeut Ivan Bristow til BBC.

Var vanligere før deltavarianten

Forskerne undersøkte 50 personer med covid-19 som de mistenkte hadde covid-tær våren 2020 og sammenlignet det med lignende symptomer hos mennesker som de visste ikke hadde hatt covid-sykdom.

Ifølge Veronique Bataille, talskvinne for British Skin Foundation, var covid-tær vanligere under de første smittebølgene og at det har vært mindre fremtredende med den nåværende deltavarianten. Hun forteller til The Guardian at hun tror vaksineringen også kan ha bidratt til at færre nå opplever fenomenet.

Covid-relaterte hudproblemer kan oppstå både uker og måneder etter selve infeksjonen, også hos personer som ikke hadde andre symptomer på coronaviruset, så ifølge Bataille er det trolig at flere ikke har sett på tilstanden som tilknyttet viruset.