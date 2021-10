«Nirvana»-stjernen fikk vite at Kurt Cobains var død – en måned før han døde

Rockestjernen Dave Grohl måtte gjennomgå smertene og sorgen etter kompisens dødsfall to ganger. Den andre gangen var det virkelig.

Dave Grohl (52) var en del av storsuksessen «Nirvana» på 90-tallet, som for alvor slo igjennom med hitlåten «Smells Like Teen Spirit» i 1991. Grunge-bandets eventyr tok brått slutt da vokalisten Kurt Cobain brått gikk bort tre år senere. Cobain ble funnet skutt på kjøkkenet i hjemmet sitt i byen Seattle i delstaten Michigan.

Bandmedlemmet Dave Grohl hadde imidlertid fått vite at kompisen var død flere uker tidligere, forteller han i sitt nye memoir «The Storyteller: Tales of Life and Music». Det var 3. mars 1994 at 27 år gamle Cobain hadde tatt en overdose på et hotellrom i Roma. Grohl forteller om øyeblikket han fikk vite at kompisen var død.

– Knærne mine ga etter og telefonen falt i gulvet i det jeg begravde ansiktet mitt i hendene mine, forteller Grohl til New York Post.

(Saken fortsetter under bildet)

Bandet «Nirvana» ble en braksuksess på 90-tallet. Her er bandmedlemmene Chris Novoselic, Dave Grohl, og Kurt Cobain avbildet sammen. Mannen til høyre er uidentifisert og ikke en del av rockebandet. Les mer Lukk

«Han var borte»

«Han var borte. Den sjenerte mannen som hadde gitt meg et eple da vi først møttes er borte. Min stille og introverte romkamerat er borte. Pappaen som alltid lekte med datteren sin backstage er borte. Jeg ble slukt av en sorg større enn noe jeg noensinne hadde opplevd», skriver Grohl i sitt memoir.

Sorgen ble raskt erstattet med enorm lettelse da telefonen nok en gang ringte. Helsearbeidere hadde klart å gjenopplive Cobain, og han kom til å overleve.

– I løpet av fem minutter gikk jeg fra det mørkeste øyeblikket i mitt liv til en følelse av å bli født på ny, forteller Grohl.

Gleden varte i en måned.

(Saken fortsetter under bildet).

Kurt Cobains datter Francis Bean Cobain var to år gammel da faren døde. Her er hun avbildet sammen med sin bestemor Wendy O'Connor. Les mer Lukk

5. april 1994

Det var i begynnelsen av april at en elektriker etter planen skulle installere et sikkerhetssystem i Cobains enebolig i Seattle.

Kurt Cobain ble funnet død i sitt hjem i 1994. Han ble 27 år gammel. Les mer Lukk

I det elektrikeren gikk inn på kjøkkenet fant han 27 år gamle Cobain død på kjøkkengulvet. Obduksjonsrapporten fastslo at rockestjernen hadde omkommet tre dager tidligere som følge av et hagleskudd mot hodet. Dødsårsaken ble klassifisert som selvmord.

8. april kom telefonen fra politiet og Dave Grohl mottok nok en gang dødsbudskapet.

– Denne gangen var han borte, og det kom ikke noe telefonsamtale nummer to, forteller Grohl.

Den dag i dag, 27 år etter Kurt Cobains død, kan «Foo Fighters»-stjernen fremdeles kjenne på samme sorgen som han gjorde da telefonen kom i 1994. Men det er ikke følelsene fra 8. april som vender tilbake, det er opplevelsen av å kollapse på gulvet måneden før som melder sin ankomst.

I boken, som havnet i hyllene 4. oktober, forteller Grohl om tiden da han og Cobain bodde sammen i en liten leilighet i Olympia i Washington, øyeblikket han oppdaget at kompisen brukte narkotika, til den siste telefonsamtalen i 1994 og veien videre uten Kurt.