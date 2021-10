Børsnedgang etter god åpning i Asia

NTB

Børsene i Asia åpnet med oppgang etter at Wall Street endte opp dagen i forveien, men utviklingen snudde fort.

I Japan gikk hovedindeksen Nikkei 225 i Tokyo ned 1 prosent i morgentimene, etter å ha åpnet med oppgang.

Kospi-indeksen i Sør-Korea gikk ned 1 prosent, mens S&P/ASX 200 i Australia mistet 0,5 prosent.

I Hongkong startet Hang Seng-indeksen bra, før den falt med nesten 0,9 prosent. I Shanghai er børsen stengt på grunn av høytidsfeiring.

Det er stadig bekymring i Asia på grunn av koronasmitten, selv om det finnes håp om at aktiviteten i økonomien vil bli tilnærmet normal igjen i løpet av året, etter stor nedgang i 2020.

Risikoen for at det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande står i fare for å gå konkurs har ført til mer bekymring blant investorer som allerede var urolige etter Kinas vekstnedgang.

Utviklingen i Asia står i strid med den i USA dagen før. På Wall Street økte den teknologitunge Nasdaq-børsen med 1,3 prosent, mens Dow Jones økte med 0,9 prosent. Den brede S&P 500-indeksen steg med 1,1 prosent, med teknologibedrifter og banker som drivkraft.