FN-organ vil ha rent miljø som menneskerettighet

NTB

Adgang til et rent og sunt miljø bør være en menneskerettighet, mener et flertall av landene i FNs menneskerettighetsråd.

Det er imidlertid en håndfull land som nøler med å tilslutte seg initiativet. USA og Storbritannia er lunkne, mens Brasil og Russland er mot forslaget.

Motstanden har ført til kritikk og bekymring for at landene er i ferd med å uthule sine klimaløfter forut for COP26, det internasjonale klimatoppmøtet som går av stabelen i Glasgow 31. oktober til 12. november.

– Klimaledelse må gjenspeiles på tvers av diplomatiske forpliktelser. Det er mer enn det å være vertskap for COP26, sier Sebastien Duyck, kampanjesjef for menneskerettigheter og klima ved Center for International Environmental Law.

Han oppfordrer Storbritannia til å slutte seg til flertallet av landene som vil at adgangen til rent og sunt miljø skal bli en menneskerettighet.