Anker kan være grunnen til oljelekkasjen i California

Oljen la seg tjukt i vannet. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Myndighetene i California undersøker om det kan ha vært et anker fra et skip som førte til at en rørledning lekket 572.000 liter olje utenfor Huntington Beach.