Erkefiendene på Koreahalvøya gjenåpner «hotline»

NTB

Sør-Korea og Nord-Korea gjenåpnet mandag en direkte telefonlinje, noe Sør-Korea håper kan bidra til et bedre forhold.

Telefonlinjen blir gjenåpnet etter at en rekke missiltester i Nord-Korea har skapt internasjonal bekymring de siste ukene. For få dager siden kalte FNs sikkerhetsråd inn til et hastemøte om saken.

Det er første gang at tjenestemenn fra de to landene snakker sammen direkte på telefonen siden august.

De to landene kunngjorde i slutten av juli at de ville gjenoppta kommunikasjonen, som ble lagt på is over et år tidligere. Men kontakten ble kortvarig ettersom Nord-Korea sluttet å svare på anropene bare to uker senere.

Sør-Koreas gjenforeningsminister bekreftet at det fant sted en telefonsamtale mandag morgen.

– Det har gått en stund, og jeg er veldig glad for at kommunikasjonslinjen er gjenopprettet, sa den sørkoreanske tjenestemannen til sin motpart i nord.