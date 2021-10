Taliban: IS står bak angrep på Kabul-moské

NTB

Ekstremistgruppa IS' avdeling i Afghanistan, IS-K, sto bak søndagens bombeangrep mot en moské i Kabul, opplyser Taliban.

Minst fem mennesker ble drept da en bombe eksploderte ved inngangen til moskeen søndag. Mange mennesker var til stede i moskeen for be for den nylig avdøde moren til Talibans talsmann Zabihullah Mujahid.

Mandag opplyste Mujahid at Taliban hadde gjennomført et raid mot en IS-celle i Kabul og drept alle medlemmene få timer etter moské-angrepet.

Angrepet mot moskeen er det første større angrepet som har rammet Kabul siden USAs styrker forlot landet.