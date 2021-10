Helle Thorning-Schmidt forteller om trakassering på statsmiddag: – Fair å si hvem det var

Den tidligere danske statsministeren snakker ut om sine metoo-opplevelser med en tidligere fransk president i ny bok.

Helle Thorning-Schmidt (54) var dansk statsminister fra 2005 til hun gikk av i 2015. I boken «Blondinens betraktninger» skriver hun om flere av sine personlige erfaringer av hvordan hun opplevde å være kvinne i toppolitikken. Ifølge henne selv handler boken om kjønn, feminisme og metoo.

Hun forteller i et lengre intervju med Danmarks Radio at hun ønsker at boken skal bidra til å holde metoo-debatten i gang i Danmark.

Helle Thorning-Schmidt har hatt et langt liv i toppolitikken, både som dansk statsminister, deretter som toppsjef i Redd Barna. Foto: Drago Prvulovic / NTB scanpix Les mer Lukk

For selv som Danmarks øverste politiske leder har hun opplevd blant annet hender på lårene, under offisielle oppdrag.

– Noe av det jeg forteller om i boken, er at jeg dessverre ikke kjenner noen kvinner – INGEN - som ikke har opplevd en eller annen form for grenseoverskridende adferd. Det kan være på arbeidsplassen, i nattelivet, i Danmark eller i utlandet, sier hun til Danmarks Radio.

Episode med tidligere fransk president

Hun trekker frem spesielt én episode i boken, som skjedde under en offisiell middag hos den franske ambassaden i København, med den tidligere franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing.

Under middagen sitter hun ved siden av den tidligere presidenten, som under bordet tar hånda på låret hennes.

Valéry Giscard d'Estaing var president fra 1974 til 1981. Han døde med coronasmitte i desember 2020. Her fra begravelsen til politiker Philippe Seguin i 2010. Arkivfoto: Eric Feferberg / pool via AP / NTB Les mer Lukk

På det tidspunktet, i 2002-2003 var han formann for Det europeiske konvent. Han var i 70-årene, mens Thorning-Schmidt var i 30-årene. Han hadde vært president i Frankrike mellom 1974-1981. Valéry Giscard d’Estaing gikk bort i 2020. I fjor ble han beskyldt av en rekke kvinner for grenseoverskridende adferd, blant annet av en tysk journalist, noe hans advokater blankt avviste.

– Jeg navngir jo den tidligere franske presidenten Valéry Giscard d’Estaing fordi det tror jeg han tåler. Jeg er helt sikker på at det er noe han har gjort før. Han er også dessverre gått bort, så han er ikke blant oss lengre. Men jeg vet også at det har vært saker fremme i Frankrike om upassende oppførsel, så jeg føler egentlig at det er helt fair å si hvem det var, sier Thorning-Schmidt til DR.

Hun sier det var spesielt graverende at det skjedde mens hun representerte Danmark på et offisielt oppdrag.

Vil ikke fremstå sårbar

Hun påpeker at hendelsen skjedde for mange år siden og at hun la det bak seg samme dag og ikke har brukt noe energi på den siden. Hun har tidligere avstått fra å snakke ut om sine metoo-opplevelser, da hun følte at det gjorde henne sårbar.

– Det er litt følsomt å snakke om dette, men nå er det det riktige å gjøre. Fordi jeg også gjerne vil understreke hvor mange kvinner som har hatt dårlige opplevelser (...) Det er ikke én type kvinner som opplever dette, det gjør vi faktisk alle sammen, sier hun.

Søndag mottok hun prisen «Søstersinn», fra det danske kvinnebladet «ALT for damerne» for å ha banet vei for, og støttet opp om, andre kvinner", ifølge VG. Etter at Thorning-Schmidt gikk av som statsminister i 2015, var hun toppsjef i Redd Barna, frem til 2019.