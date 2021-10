Politiet: Ingen tegn til attentat bak Vilks-ulykken

I 2015 ble Lars Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Her er han på en ytringsfrihetskonferanse i Danmark året etter. Foto: Nikolai Linares / NTB

NTB

Det er ikke noe som tyder på at den svenske kunstneren Lars Vilks ble utsatt for et attentat, men politiet vil likevel å utelukke dette gjennom etterforskning.

– Det er ingenting som tyder på at det er tilfellet, men vi ønsker likevel å kunne stenge den døren i etterforskningen, sa Stefan Sintéus, sjef for den regionale etterforskningsenheten på en pressekonferanse mandag.

Den kontroversielle kunstneren Lars Vilks (75) omkom i en trafikkulykke utenfor Markaryd i Småland søndag. To politimenn i bilen mistet også livet på stedet.

Den sivile politibilen skal ifølge vitner ha holdt svært høy fart da den kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med et vogntog. Det oppsto en voldsom brann i vraket.

Lastebilsjåføren ble fraktet til sykehuset med ukjente skader, men overlevde. Sjåføren er avhørt av politiet på sykehuset. Politiet mistenker foreløpig verken føreren av lastebilen eller de to politimennene for å bevisst ha forårsaket ulykken.

– Veldig uvanlig ulykke

Vilks var på vei hjem fra Stockholm der han hadde vært hjemme hos TV-profilen Stina Dabrowski på middag, da ulykken skjedde.

Politiet vet ennå ikke årsaken til at politibilen, som veide 4,5 tonn, kom over i feil kjørefelt. Fartsgrensen er på 110 kilometer i timen på åstedet.

Nødetatene har konstatert at det skal veldig mye til for at et kjøretøy kan passere over i det andre kjørefeltet der feltene er delt med wiregjerder, slik de var på denne veistrekningen.

Slike ulykker er «veldig, veldig uvanlige», sier pressesjefen for Trafikverket i Sverige.

Tung bil og høy fart

Bilens høye fart kombinert med tyngden kan være årsaken til at bilen kjørte gjennom sperringene, ifølge Sintéus.

– Vi har funnet rester av dekkene, og vi undersøker mulighetene for at det kan ha vært en eksplosjon i dekkene eller lignende, sier han,

Politiet har innledet etterforskning for å undersøke mulighetene for uaktsomt drap.

– Jeg ble kontaktet av politiet i går og overtok hovedetterforskningen søndag kveld. De rutinemessige etterforskningsskrittene er i gang, sier påtaleansvarlig Kajsa Sundgren i Malmö-politiet til Aftonbladet.

– Traumatisk

Krimteknikere og andre mannskaper arbeidet på ulykkesstedet søndag kveld og natt til mandag. Sintéus sier at det er et svært omfattende arbeid som ennå pågår på stedet mandag.

– Det er traumatisk for teknikerne på stedet, og vi sørger for krisestøtte for de kollegaene våre som jobbet der i går og i natt, sier han.

Hendelsen har vekket oppsikt både i Sverige og de nordiske landene. Sintéus sier at kondolansene har strømmet inn fra hele landet.

– Over hele landet flagger vi på halv stang, og klokken 12 blir det ett minutts stillhet for å hedre de omkomne, sier Sintéus.

Muhammed-tegning

De to politimennene hadde i flere år arbeidet på heltid med å beskytte Vilks, som levde med politivakt etter at han tegnet profeten Muhammed i 2007. I tegningen plasserte Vilks profetens hode på en hund.

Tegningen ble møtt med sterke reaksjoner og ble nektet vist på andre utstillinger, blant annet i Moderna Museet i Stockholm, men den ble trykket i avisen Nerikes Allehanda.

Vilks mottok drapstrusler i etterkant av dette, og blant annet utlovet al-Qaida en belønning på 100.000 dollar til den som tok livet av ham.

I 2015 ble Vilks utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept og tre politifolk ble skadd.