Bok-påstand: Putin brukte modell-tolk for å sette ut Trump

Presidentene Vladimir Putin og Donald Trump møttes til et toppmøte i Osaka i 2019. Ved Putins side ses tolken Daria Bojarskaja (36). Ifølge Trumps tidligere presseansvarlige, Stephanie Grishams nye bok, spekulerte man i Trump-leiren på om hun var plassert i toppmøtet for å distrahere den amerikanske presidenten.

I en ny bok spekulerer Trumps tidligere pressesekretær i at Russlands Vladimir Putin bevisst brukte en attraktiv tolk i et forsøk på å sette ut Donald Trump under toppmøtet i 2019.

Det var under toppmøtet i japanske Osaka i 2019 at USAs og Russlands mektigste menn møttes.

I delegasjonene fant man politiske topper som utenriksministerne Sergej Lavrov og Mike Pompeo, Putins talsmann Dmitrij Peskov og Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton. Nærmest Putin satt derimot Daria Bojarskaja (36) og fungerte som tolk for den russiske presidenten.

Distrahere presidenten

Nettopp valget av den russiske modellen som tolk gjorde den amerikanske kontingenten mistenksomme, melder Trumps tidligere presseansvarlige, Stephanie Grisham i sin nye bok, «I'll take Your questions Now».

Stephanie Grisham var daværende president Donald Trumps pressesekretær.

– Da møtet begynte lente (delegasjonens Russland-ekspert journ.anm) Fiona Hill seg mot meg og spurte om jeg hadde lagt merke til Vladimir Putins tolk, som var en meget attraktiv kvinne med langt brunt hår, et vakkert ansikt og en fantastisk figur, skriver hun i boken, ifølge New York Times.

– Hun fortsatte og fortalt meg at hun hadde en klar mistanke om at Putin hadde valgte henne spesifikt for å distrahere presidenten vår, fortsetter hun.

– Etter at de går, snakker vi. Du forstår

Det er ikke det eneste oppsiktsvekkende Grisham husker fra møtet. Donald Trump var på denne tiden under hardt vær for å ikke ha hatt en tøff nok linje mot Russland spesielt etter avsløringene om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget der Trump overraskende slo Hillary Clinton.

Før møtet startet, og reporterne var utenfor synsvidde, skal Trump ha lent seg mot Putin og uttalt følgende:

«Ok, jeg kommer til å opptre litt tøffere med deg i noen minutter. Men det er for kameraene, og etter at de går, snakker vi. Du forstår».

USAs president Donald Trump møtte Russlands Vladimir Putin i Osaka 28. juni 2019. Der skal han ha sagt noe til Putin som bare var ment for hans ører.

Russland avviser

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov har allerede avvist modelltolk-påstanden og fortalt at tolkene velges av utenriksdepartementet og at presidenten ikke har noe å gjøre med den prosessen.

Bojarskaja er utdannet tolk ved St Petersburg School of Conference Interpreting and Translation, men er også både salsadanser og modell på fritiden. Hun har også tidligere bistått den russiske presidenten i toppmøter, blant annet under et møte med daværende president Barack Obama i 2016.