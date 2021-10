Yoshihide Suga har formelt gått av som statsminister i Japan

Japans avtroppende statsminister Yoshihide Suga sammen med tidligere utenriksminister Fumio Kishida etter at sistnevnte ble erklært ny partileder. Foto: Carl Court/Pool Photo via AP / NTB

NTB

Japans avtroppende statsminister Yoshihide Suga har formelt oppløst sin regjering. Fumio Kishida skal senere mandag godkjennes som Sugas arvtaker.

Kun et drøyt år etter at han tok over som partileder og statsminister, opplyste Suga på et hastemøte i Det liberaldemokratiske partiet (LDP) 3. september at han ikke ønsket å ta gjenvalg som partileder.

Fire kandidater stilte til valg, blant dem to kvinner. Men verken Sanae Takaichi eller Seiko Noda kom videre til andre og avgjørende valgrunde onsdag. I andre valgrunde slo Kishida den populære vaksineministeren Taro Kono.

64-åringen, som er tidligere utenriksminister, skal mandag godkjennes av nasjonalforsamlingen i Japan.