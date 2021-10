Den omstridte svenske kunstneren Lars Vilks er død

Lars Vilks under forelesningen «Charlie Hebdo och yttrandefrihetens gränser» i Karlstad i 2015. Foto: MAJA SUSLIN / NTB

NTB

Den svenske kunstneren Lars Vilks (75) var mest kjent for en tegning der han i 2007 plasserte hodet til profeten Muhammed på en hund.

For dette utlovet al-Qaida en belønning på 100.000 dollar til den som tok livet av ham. Han ble forhatt av muslimer verden over og har i mange år levd med livvakter fra politiet som følge av drapstrusler.

Vilks døde i en trafikkulykkke i Småland søndag ettermidag. To politibetjenter som satt i samme bil, mistet også livet.

Vilks er også kjent for sin skulptur av drivved, Nimis, som står i naturreservatet Kullaberg i det nordvestre Skåne. Kunstverket ble påbegynt i 1980 og ble omstridt da kunstneren satte det opp uten byggetillatelse.

Kunstverket er ennå ikke ferdigstilt. Vilks har erklært området det står på, som en selvstendig stat som han kaller Ladonien.

Muhammed-tegninger

Vilks var fra 1997 til 2003 professor i kunstteori ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Sommeren 2007 skulle han stille ut pennetegninger av den islamske profeten Muhammed som hund. Tegningene ble refusert, men en av dem ble publisert i avisen Nerikes Allehanda.

Tegningen ble møtt med sterke reaksjoner og ble nektet vist på andre utstillinger, blant annet i Moderna Museet i Stockholm.

Terrorangrep

I 2015 ble han utsatt for et terrorangrep i København, da som deltaker i et debattmøte om kunst, blasfemi og ytringsfrihet. Vilks kom uskadd fra angrepet i kultursenteret Krudttønden, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept, og tre politifolk skadd.

Senere samme kveld drepte gjerningsmannen Omar el-Hussein sikkerhetsvakten Dan Uzan (37) utenfor synagogen i Krystalgade. Drapsmannen ble senere skutt og drept av politiet.

Senere samme år ble Vilks hyllet med en ytringsfrihetspris på Christiansborg.

Vilks har argumentert med at ytringsfriheten er under press, både på grunn av vold og trusler, men også på grunn av politisk korrekthet.