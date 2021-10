To politifolk omkom i kollisjon i Sverige

NTB

Tre personer mistet livet da en sivil politibil kolliderte med en lastebil på E4 utenfor Markaryd i Sverige søndag.

To av de omkomne var politibetjenter fra personbeskyttelsesgruppen i region Syd, opplyser politiet søndag kveld.

– Det er med forferdelse og stor sorg at jeg tar imot beskjeden om at våre to kolleger og vår skyddsperson omkom i ettermiddag, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

I forbindelse med kollisjonen begynte det å brenne kraftig i begge kjøretøy. Det er fremdeles uklart hvordan ulykken skjedde.

– At den personen vi er satt til å beskytte, og våre to kollegers liv slutter i denne tragedien, er ubegripelig og ytterst sørgelig. Mine varmeste tanker går til den beskyttede personens familie og til våre kollegers familier og nærmeste arbeidskamerater, sier rikspolitisjef i region Syd, Carina Persson.

Det er foreløpig ingenting som tyder på at noen andre skal være innblandet.

Føreren av lastebil er brakt til sykehus og får behandling der.

Markaryd er et tettsted i Kronobergs län i Småland i Sverige.