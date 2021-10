Statsminister Boris Johnson sier at varemangelen kan fortsette helt til jul

Statsminister Boris Johnson forsvarer sin økonomiske politikk og sier at landet gjennomgår en overgangsfase fra en tidligere nedkjørt modell, som han mener velgerne har stemt ned. Her avbildet på byggeplassen til et nytt sykehus i Leeds, rett før åpningen av landsmøtet i Manchester. Foto: AP / NTB

NTB

Statsminister Boris Johnson sier han har kjent til krisen i transportnæringen lenge og at varemangelen kan komme til å vare helt til jul.

Samme dag som det konservative regjeringspartiet åpnet sitt landsmøte i Manchester, kom Johnson med et kraftig forsvar av sin økonomiske politikk. Han varslet vidtrekkende grep for å få økonomien på fote igjen.

– Vi er inne i en tilpasningsperiode, og den vil nok vare en stund. Men vi står på, sa statsministeren da han møtte britiske og internasjonale medier på åpningsdagen for landsmøtet.

Mot et dystert bakteppe av bensinrasjonering, økende strømpriser og mangel på mange typer husholdningsvarer forsikret statsministeren at drivstoffkrisen er i ferd med å avta. Det til tross for at det fortsatt var lange køer ved bensinstasjonene mange steder i landet.

Nei til masseinnvandring

Johnson innrømmet at økonomien blir utsatt for stressbelastninger i kjølvannet av brexit. Men det er ifølge ham uaktuelt å vende tilbake til den økonomiske politikken som ble ført før folkeavstemningen i 2016.

– Veien framover for landet vårt er ikke å trekke i det store håndtaket som heter ukontrollert innvandring og åpne for store menneskemengder, sa Johnson.

Kronisk problem

Statsministeren forsikret konservative velgerne at regjeringen vil fatte vidtrekkende og modige beslutninger om det som er viktig for folk – velferd, arbeidsplasser, klima, kriminalitet og fordeling av samfunnsgodene.

Mangelen på sjåfører i transportsektoren kalte Johnson et kronisk problem som delvis skyldes at næringen har vært altfor avhengig av gjestearbeidere som var villige til å arbeide for dårlig lønn og under elendige forhold. Han forsikret av denne feilen vil regjeringen ikke gjenta.

Står på

Statsministeren sa videre at regjeringen vil stå på for fullt med å gjenoppbygge Storbritannia etter coronapandemien og løsrivelsen av EU. Han minnet pressen om at velgerne stemte for utmelding i 2016 og gjentok valget i 2019 da Boris Johnson kom til makten.

– Velgerne stemte vekk en nedkjørt økonomisk modell som baserte seg på dårlig lønninger, ufaglært arbeidskraft og kronisk lav produktivitet, sa Johnson.

Strid med EU

Spenningen har økt mellom Storbritannia og EU-kommisjonen den siste tiden, særlig er reglene for handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia blitt kritisert på hjemmebane. Mange viser til en kriseparagraf og mener at regjeringen må utøve handlekraft.

Johnson kom ikke med konkrete utspill på dette området, heller ikke om den skjerpede fiskerikonflikten mellom britiske og franske fiskebåter i kanalen.