Regjeringspartiet leder i Georgia

En kvinne avgir stemme i Tbilisi under lokalvalget i Georgia. Foreløpig opptelling tyder på at regjeringspartiet leder.

NTB

Regjeringspartiet Georgisk drøm leder etter en delvis opptelling etter lokalvalget i Georgia lørdag.

Etter at 39 prosent av stemmene var opptalt søndag, hadde Georgisk drøm 49 prosent, mens det viktigste opposisjonspartiet UNM hadde 31 prosent i landet som helhet.

Men i landets fire største byer, Tbilisi, Batumi, Kutaisi og Rustavi, ligger det an til en ny valgrunde fordi ingen kandidat hadde flertall.

Valget var overskygget av at tidligere president Mikheil Saakasjvili ble arrestert da han returnerte til landet for å oppildne opposisjonen. Det var frykt for uro, men valget har hittil gått rolig for seg.